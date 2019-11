तो क्या उद्धव सरकार में मिटेंगी ठाकरे परिवार की दूरियां, मंच पर मौजूद राज ठाकरे 

वह शख्स हैं राज ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे कई साल पहले परिवार से अलग राह चुन चुके हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के नाम से नई पार्टी भी बनाई। हालांकि परिवार से अलग होने के बाद वह ज्यादा चमक नहीं बिखेर सके और इस बार चुनावों में महज एक सीट ही जीत सके।

Mumbai: MNS Chief Raj Thackeray arrives at oath ceremony of CM designate Uddhav Thackeray and other Maha Vikas Aghadi leaders. #Maharashtra pic.twitter.com/U3vonxZCmZ