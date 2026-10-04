नाबालिग को गाड़ी देना पड़ा भारी: हादसे में गई थी रेलवे कर्मचारी की जान, मृतक के मां को मिलेगा 38 लाख का मुआवजा

छह साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले रेलवे कर्मचारी की मां को आखिरकार न्याय मिला है। ठाणे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 25 वर्षीय धीरज शरद पवार की मौत के मामले में उसकी मां को 38.13 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने माना कि हादसा पीछे से आ रही बाइक के नाबालिग चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ था। साथ ही, हादसे के लिए मृतक को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश को भी खारिज कर दिया।

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