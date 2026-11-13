'वे मां को पसंद करते हैं': सोनिया की किताब पर राहुल का भाजपा को जवाब, कहा- जितना विरोध करेंगे, उतना फायदा होगा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कई नेता चुपके से उनकी मां को पसंद करते हैं और उन्हें बहुत बेहतरीन मानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वे ऐसा कह नहीं सकते। इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सेशन के दौरान किसी ने सवाल पूछा कि भाजपा सोनिया गांधी की हाल ही में रिलीज हुई किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के बारे में इतनी बात क्यों कर रही है? राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'यह एक बेहतरीन किताब है। वे सभी इसे पढ़ रहे हैं। वे इसे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाते और फिर उन्हें इस पर टिप्पणी करनी ही पड़ती है।'लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, 'उनमें से कई लोग असल में चुपके से उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें बहुत शानदार मानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वे ऐसा कह नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि - आप सभी 'भक्तों' से गुजारिश है कि कृपया इस किताब पर टिप्पणी करते रहें, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, किताब उतना ही बेहतर करेगी। ठीक है दोस्तों?'उन्होंने कहा, 'खूब जोर लगाइए, आक्रामक हो जाइए, तीखी बातें कहिए, क्योंकि इससे उन्हें ही मदद मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।' यह किताब मंगलवार को रिलीज हुई। पाठकों में इसे लेकर काफी उत्साह दिखा और वे मध्य दिल्ली के प्रमुख बुकस्टोर्स पर इस संस्मरण की प्रतियां लेने के लिए कतार में खड़े नजर आए।मंगलवार को भाजपा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी किताब में 1975 में लगाए गए आपातकाल (इमरजेंसी) को सही ठहराने की कोशिश की है।1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में अपने पति राजीव गांधी को क्लीन चिट दी है। भाजपा ने कहा कि उनकी किताब 'बिलॉन्गिंग' का नाम असल में 'व्हाइटवॉशिंग' (गलतियों पर पर्दा डालना) होना चाहिए था। कांग्रेस नेताओं ने किताब में दिखाई गई स्पष्टता की तारीफ की है और सोनिया गांधी की उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की है।