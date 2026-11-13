भारत समिट में 115 विदेशी मेहमानों की एंट्री पर रोक: शशि थरूर का केंद्र पर हमला, बोले- आलोचना से इतना डर क्यों?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि 'भारत समिट' में बोलने के लिए आमंत्रित किए गए विदेशी वक्ताओं को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तीन दिनों तक चलने वाला यह समिट गुरुवार को हैदराबाद में शुरू हुआ और शनिवार को समाप्त होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जो खुद भी इस कार्यक्रम के वक्ताओं में शामिल हैं, ने बताया कि 115 वक्ताओं को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। ऐसा संभवतः गृह मंत्रालय के निर्देशों पर किया गया है।

A disappointing footnote to the #BharatSummit proceedings: when I got to Hyderabad, I learned that 115 of the 315 speakers whom the External Affairs Ministry had cleared for the event ended up being refused entry to India or having their visas cancelled, apparently on the instructions of the Ministry of Home Affairs. It is completely unclear under what provision of law the government has taken such a drastic step, but it is obviously impossible to reverse it since the conference concludes tomorrow. What a shame that a proud democracy has become so insecure that it must stifle any voices it fears will be critical! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 13, 2026

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शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, 'भारत समिट की कार्यवाही के बीच एक निराशाजनक बात सामने आई है। जब मैं हैदराबाद पहुंचा, तो मुझे पता चला कि विदेश मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के लिए मंजूरी दिए गए 315 वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। ऐसा लगता है कि यह गृह मंत्रालय के निर्देशों पर हुआ है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कानून के किस प्रावधान के तहत सरकार ने इतना कठोर कदम उठाया है। लेकिन अब इसे पलटना नामुमकिन है, क्योंकि कल यह सम्मेलन समाप्त हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कितने शर्म की बात है कि एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे उन आवाजों को दबाना पड़ रहा है, जिनसे उसे आलोचना का डर है।इससे पहले एक पोस्ट में कांग्रेस सांसद ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद में 'भारत समिट' के पहले दिन हिस्सा लिया और वहां अपने विचार रखे। इस समिट में कांग्रेस पार्टी 70 देशों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रही है। ये विशेषज्ञ उभरती वैश्विक व्यवस्था, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने विभिन्न देशों के अंतरराष्ट्रीय थिंक-टैंक के साथ दोपहर की चर्चा में हिस्सा लिया। इसके अलावा, उद्घाटन रात्रिभोज (डिनर) के दौरान भी मैंने अपनी बात रखी, जहां मैंने बदलती वैश्विक व्यवस्था पर मुख्य भाषण (कीनोट एड्रेस) दिया।'ये भी पढ़ें:थरूर ने बताया कि इस समिट में लगभग 1,000 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इनमें वैश्विक नीति-निर्माता, प्रगतिशील नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में 'आवर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट' नामक एक थिंक-टैंक बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही, इसका उद्देश्य 'ग्लोबल साउथ-ग्लोबल नॉर्थ' प्लेटफॉर्म स्थापित करना भी है।