Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   115 foreign guests to Bharat Summit Entry blocked Shashi Tharoor attacks Centre asks why such fear criticism

भारत समिट में 115 विदेशी मेहमानों की एंट्री पर रोक: शशि थरूर का केंद्र पर हमला, बोले- आलोचना से इतना डर क्यों?

Fri, 13 Nov 2026 02:40 PM IST
प्रशांत तिवारी आईएएनएस, हैदराबाद
आईएएनएस, हैदराबाद Published by: प्रशांत तिवारी Updated Fri, 13 Nov 2026 02:40 PM IST
सार

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में शामिल होने के लिए विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश नहीं दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। थरूर ने इस कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों की आशंका जताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है।

विज्ञापन
115 foreign guests to Bharat Summit Entry blocked Shashi Tharoor attacks Centre asks why such fear criticism
शशि थरूर, कांग्रेस सांसद  - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि 'भारत समिट' में बोलने के लिए आमंत्रित किए गए विदेशी वक्ताओं को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तीन दिनों तक चलने वाला यह समिट गुरुवार को हैदराबाद में शुरू हुआ और शनिवार को समाप्त होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जो खुद भी इस कार्यक्रम के वक्ताओं में शामिल हैं, ने बताया कि 115 वक्ताओं को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। ऐसा संभवतः गृह मंत्रालय के निर्देशों पर किया गया है।

विज्ञापन


विज्ञापन


शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना
शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, 'भारत समिट की कार्यवाही के बीच एक निराशाजनक बात सामने आई है। जब मैं हैदराबाद पहुंचा, तो मुझे पता चला कि विदेश मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के लिए मंजूरी दिए गए 315 वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। ऐसा लगता है कि यह गृह मंत्रालय के निर्देशों पर हुआ है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कानून के किस प्रावधान के तहत सरकार ने इतना कठोर कदम उठाया है। लेकिन अब इसे पलटना नामुमकिन है, क्योंकि कल यह सम्मेलन समाप्त हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कितने शर्म की बात है कि एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे उन आवाजों को दबाना पड़ रहा है, जिनसे उसे आलोचना का डर है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


भारत समिट के पहले दिन थरूर ने भी रखी अपनी बात
इससे पहले एक पोस्ट में कांग्रेस सांसद ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद में 'भारत समिट' के पहले दिन हिस्सा लिया और वहां अपने विचार रखे। इस समिट में कांग्रेस पार्टी 70 देशों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रही है। ये विशेषज्ञ उभरती वैश्विक व्यवस्था, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने विभिन्न देशों के अंतरराष्ट्रीय थिंक-टैंक के साथ दोपहर की चर्चा में हिस्सा लिया। इसके अलावा, उद्घाटन रात्रिभोज (डिनर) के दौरान भी मैंने अपनी बात रखी, जहां मैंने बदलती वैश्विक व्यवस्था पर मुख्य भाषण (कीनोट एड्रेस) दिया।'


ये भी पढ़ें: परिसीमन पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी?: प्रियंका गांधी बोलीं- विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रही सरकार

समिट में शामिल हुए करीब 1,000 प्रतिनिधि
थरूर ने बताया कि इस समिट में लगभग 1,000 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इनमें वैश्विक नीति-निर्माता, प्रगतिशील नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तथा मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में 'आवर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट' नामक एक थिंक-टैंक बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही, इसका उद्देश्य 'ग्लोबल साउथ-ग्लोबल नॉर्थ'  प्लेटफॉर्म स्थापित करना भी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed