लक्षद्वीप में बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध: राहुल ने पीएम को लिखी चिट्ठी- मनमाना आदेश वापस लें

लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की ओर से पेश किए गए लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन ड्राफ्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस नए ड्राफ्ट के खिलाफ अब तक आठ भाजपा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी प्रफुल्ल पटेल और भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। वहीं, इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में गांधी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह इस मामले में दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप में लागू प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए।

Congress leader Rahul Gandhi writes to the PM over Lakshadweep Administrator issue



His letter reads, "Administrator's attempt to undermine ecological sanctity of the island is evident in the draft Lakshadweep Development Authority Regulation...I request you to intervene in this" pic.twitter.com/PQTX6oJ2go