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यह कोई आपराधिक हैकिंग नहीं थी, बल्कि ओपनएआई के बग-बाउंटी कार्यक्रम के तहत किया गया एक अधिकृत सुरक्षा परीक्षण था। इस कारनामे को साइबर सुरक्षा स्टार्टअप हैक्ट्रॉन एआई के शोधकर्ताओं हर्ष जायसवाल, मोहन पेधापति व राहुल मैनी ने अंजाम दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, पहली खामी खोजने से लेकर प्राइवेट रिपॉजिटरी तक पहुंचने की यह पूरी प्रक्रिया महज 72 घंटों से भी कम समय में पूरी हो गई। इस टेस्ट के दौरान शोधकर्ताओं ने एआई टोकन पर 3,000 डॉलर (लगभग 2.5 लाख रुपये) से भी कम खर्च किए। ओपनएआई ने बाद में इन सुरक्षा खामियों को ठीक किया और टीम को उनकी इस खोज के लिए 6,500 डॉलर (लगभग 5.5 लाख रुपये) का इनाम दिया।हैकिंग प्रक्रिया की शुरुआत ओपनएआई के कम्युनिटी फोरम में मिली एक तकनीकी खामी से हुई। यह खामी फोरम की ओर से इमेज फाइलों को प्रोसेस करने के तरीके से जुड़ी थी, जिसने सर्वर पर कोड चलाने का एक रास्ता खोल दिया था। हैक्ट्रॉन के शोधकर्ताओं ने इस खामी की गहराई से जांच करने के लिए विरोधी कंपनी क्लॉड एआई की मदद ली। क्लॉड ने कोड लिखने, डिबग करने और उसे अनुकूलित करने में सहायता की, जिससे काम करने की गति काफी तेज हो गई।इसके बाद, इन तीनों की टीम ने एक अन्य कमजोरी का फायदा उठाया और लॉगिन टोकन के जरिये ओपनएआई कर्मचारियों के खातों तक पहुंच हासिल कर ली। इसके माध्यम से एक कर्मचारी के कोडैक्स खाते का उपयोग करके वे कंपनी के निजी गिटहब एनवायरनमेंट तक पहुंच गए। हालांकि इस पूरे मामले में क्लॉड ने केवल एक सहायक के रूप में काम किया, अलग-अलग खामियों को आपस में जोड़ने और रणनीतिक फैसले लेने का मुख्य दिमाग खुद शोधकर्ताओं का ही था।हैक्ट्रॉन के सह संथापक हैं हर्ष...इस काम को अंजाम देने वाले साइबर सुरक्षा के जाने माने चेहरे हैं। हर्ष जायसवाल हैक्ट्रॉन एआई के सह-संस्थापक हैं और उनके पास इस काम का 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे पहले जोमैटो, एपल, पेपाल तथा गिटहब जैसी कंपनियों में खामियां खोज चुके हैं। वहीं, राहुल मैनी भारती विद्यापीठ, दिल्ली से कंप्यूटर साइंस के स्नातक हैं। उन्हें एटी एंड टी हॉल ऑफ फेम सम्मान और टीसीएस हैकक्वेस्ट 3.0 में पुरस्कार मिल चुका है।