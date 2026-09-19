आज के दिन: दिल्ली एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर नितिन नवीन

दिल्ली एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दावा किया कि दिल्ली में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिनमें से 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने नोटिस पाने वालों के नाम और नाम हटाने के आधार सार्वजनिक नहीं किए हैं।