Dear NoMo,



5 years of your incompetence and arrogance has destroyed the lives of our farmers.



Giving them Rs. 17 a day is an insult to everything they stand and work for. #AakhriJumlaBudget — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2019

As expected, you haven't understood a thing from the Budget.



Rs 6000 to farmers is not their net income but a relief measure to supplement their income; along with host of other steps taken for their welfare.



Surprised, you did not tweet 70 paisa/hr! Would've been more RG like. https://t.co/UJtMNgtGkB — BJP (@BJP4India) February 1, 2019

This is a #BudgetForNewIndia and for all Indians. Watch my take. https://t.co/eAsPXMk1Dr — Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2019

I congratulate the middle class for the relief in taxes thanks to the #BudgetForNewIndia.



I salute the middle class for their stellar contribution towards the development of the nation: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) February 1, 2019

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ट्विटर पर लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनके किए ट्वीट्स को पीएम मोदी के ट्वीट से भी अधिक पसंद किया जा रहा है। इस साल घोषित हुए बजट में राहुल ने ट्विटर के मामले में पीएम मोदी से बाजी मार ली है।ट्विटर के आंकड़ों के अनुसार 2019 के बजट पर राहुल द्वारा किए ट्वीट को सबसे अधिक 12,800 बार रीट्वीट किया गया है। वहीं पीएम मोदी और पीएमओ के ट्वीट चौथे और पांचवें नंबर पर रहे हैं।कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार द्वारा किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देने वाली योजना की निंदा की थी। राहुल का ये ट्वीट भाजपा को नहीं भाया और भाजपा ने राहुल के ट्वीट को क्योट करते हुए ट्वीट किया। राहुल को इसमें ट्रोल किया गया। भाजपा के इस ट्वीट को 9 हजार रीट्वीट मिले और वह दूसरा स्थान रही।वहीं पूर्व पत्रकार राहुल रौशन के ट्वीट को 7,446 रीट्वीट के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने राहुल और पीएम मोदी को लेकर लिखा था कि दोनों के पास पीजी हैं। राहुल के पास प्रियंका गांधी तो पीएम के पास पीयूष गोयल।पीएम मोदी भी अकसर अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए ट्वीट करते हैं। उनके ट्वीट को 7,400 से अधिक रीट्वीट मिले और वह चौथे नंबर पर रहे। वहीं पीएमओ के ट्वीट को 4,700 रीट्वीट के साथ पांचवां स्थान मिला। हालांकि पीएमओ और पीएम मोदी दोनों के ट्वीट को उतने रीट्वीट नहीं मिल पाए, जितने कि राहुल को मिले।पीएम की ओर से ट्वीट के साथ एक वीडियो शेयर की गई थी और पीएमओ की ओर से मध्यम वर्ग को देश के विकास में सहयोग देने के लिए धन्यवाद कहा गया था। टॉप बजट ट्वीट में पुडुचेरी की गवर्नर किरण बेदी का ट्वीट भी शामिल है।