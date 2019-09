राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर दी बधाई- सदा स्वस्थ और खुश रहें

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 69वें जन्मदिन की बधाई दी और उनकी अच्छी सेहत एवं खुशहाली की कामना की। गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'नरेंद्र मोदी जी को उनके 69वें जन्मदिन की बधाई। कामना करता हूं कि वह सदा स्वस्थ और खुश रहें।'

My best wishes to Narendra Modi Ji on his 69th birthday. May he be blessed with good health and happiness always🌈@narendramodi