Jaishankar: चीन से सीमा विवाद के बीच जयशंकर का राहुल गांधी पर तंज, बोले- वे चीनी राजदूत से ही क्लास ले रहे

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति विषय पर उन्होंने कहा, 'मैं राहुल गांधी से चीन पर क्लास लेने की सोच रहा था लेकिन मुझे पता चला कि वह खुद ही चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे हैं। चीन के मसले पर राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही।

#WATCH | I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi, but I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. Unfortunately, foreign policy has become an arena. On certain issues we've a collective responsibility to at least behave in a… pic.twitter.com/VqVkecT6Nw

विदेशी मंत्री ने राहुल गांधी की गलतबयानी और भ्रामक वक्तव्य देने का आरोप लगाया जयशंकर ने भ्रामक आख्यानों और गलत बयानी पर भी निशाना साधा और उदाहरण दिया, एक पुल जिसे चीनी पैंगोंग त्सो पर बना रहे थे। उस मामले में भी गलतबयानी की गई। वास्तविकता यह थी कि इस विशेष क्षेत्र में पहले चीनी 1959 में आए थे, और फिर उन्होंने 1962 में इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस तरह से इसे सामने नहीं रखा गया था। कुछ तथाकथित आदर्श गांवों के मामले में भी ऐसा ही हुआ वे उन क्षेत्रों पर बनाए गए थे जिन्हें हमने 62 में या 62 से पहले ही खो दिया था।



— ANI (@ANI) May 7, 2023

