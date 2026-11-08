'हर घर में जलें खुशियों-समृद्धि के दीप': राहुल गांधी और खरगे ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, जानें किसने क्या कहा

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आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ! 🪔 हर घर में खुशियों और समृद्धि के दीप जलें। यह पावन पर्व पूरे भारत में सुख, शांति, सौहार्द और नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आए। https://t.co/1HFUX5eDxL विज्ञापन विज्ञापन — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 8, 2026

मेरी ओर से तथा कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। दीपों का यह पावन पर्व हर घर-आँगन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का उजियारा बिखेरे। हमारे समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द की लौ सदैव प्रज्वलित रहे। अन्याय, अज्ञान और भेदभाव का अँधेरा छँटे तथा न्याय, समानता और सद्भाव की रोशनी जन-जन तक पहुँचे। हर मन में आशा का दीप जले, हर जीवन में खुशियों का सवेरा हो। #HappyDiwali — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 8, 2026

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए लिखा, "आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर में खुशियों और समृद्धि के दीप जलें। यह पावन पर्व पूरे भारत में सुख, शांति, सौहार्द और नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आए।"वहीं, मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं की तरफ से देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "दीपों का यह पावन पर्व हर घर-आंगन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का उजियारा बिखेरे।"खरगे ने समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द बनाए रखने की कामना की। उन्होंने कहा कि अन्याय, अज्ञान और भेदभाव का अंधेरा छंटे तथा न्याय, समानता और सद्भाव की रोशनी जन-जन तक पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि हर मन में आशा का दीप जले और हर जीवन में खुशियों का सवेरा हो।