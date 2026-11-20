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शिकागो यूनिवर्सिटी में बुधवार को छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत का आकार और उसकी वैश्विक स्थिति उसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण आवाज देते हैं। इसके बावजूद भारत दुनिया की बड़ी चर्चाओं में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और रूस के साथ संबंध हैं, लेकिन इन रिश्तों को कूटनीतिक प्रभाव में नहीं बदला जा रहा है। राहुल ने कहा कि वह यह देखकर हैरान हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करा रहा है और भारत केवल देख रहा है। उन्होंने आजादी के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, उस समय भारत की अंतरराष्ट्रीय मामलों में मजबूत पहचान थी और अब देश को फिर से वही स्थान हासिल करना चाहिए।पाकिस्तान की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में भूमिका निभाने का मुद्दा पहले भी भारत में राजनीतिक बहस का विषय रहा है। मार्च 2025 में पश्चिम एशिया संकट पर हुई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत वैश्विक राजनीति में किसी दलाल देश की भूमिका नहीं निभा सकता। उस समय विपक्ष ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर चिंता जताई थी। अब राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं।राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देने के तरीके पर भी निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी की दोस्ती का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल नेताओं की व्यक्तिगत दोस्ती से नहीं चलती। हर देश का नेता अपनी आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक ढांचे के हिसाब से फैसले लेता है। वह केवल इस आधार पर निर्णय नहीं करता कि दूसरे देश के नेता से उसकी दोस्ती कैसी है। राहुल ने स्पष्ट किया कि उन्हें नेताओं की दोस्ती से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसमें उसकी वास्तविक स्थिति क्या है।राहुल गांधी ने दुनिया की बदलती राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है। हालांकि, आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था किसी एक देश या सभ्यता के नियंत्रण में नहीं रहेगी। इसमें कई देशों और सभ्यताओं की भूमिका होगी। राहुल के मुताबिक, अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस आने वाली वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत को इस बदलाव को समझना होगा और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ानी होगी।भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भी राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। बातचीत के दौरान एक पाकिस्तानी प्रतिभागी ने पूछा कि क्या दोनों देश आपसी आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर साथ काम कर सकते हैं। इस पर राहुल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद का समर्थन और उसे बढ़ावा देना बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्या होती रहेगी, तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करना संभव नहीं है। राहुल ने साफ कहा कि आतंकवाद को समर्थन मिलना बंद होने पर ही दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है।अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में ईरान का हित अनुभाग पाकिस्तान के दूतावास के तहत काम करता है। वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के राजनयिक संबंध टूट गए थे। इसके बाद 1992 से यह व्यवस्था जारी है। अमेरिका में ईरान की यही एकमात्र आधिकारिक राजनयिक मौजूदगी है। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान ईरान को राजनयिक संरक्षण देता है, जबकि ईरान अपने कर्मचारियों और वाणिज्य दूतावास से जुड़ी सेवाओं का संचालन करता है। उत्तरी अमेरिका में रहने वाले करीब 15 लाख ईरानियों के लिए भी यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इस संपर्क के कारण पाकिस्तान की वाशिंगटन में ईरानी अधिकारियों तक सीधी पहुंच बनी रहती है। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच तनाव के दौरान यह व्यवस्था पाकिस्तान को मध्यस्थता की भूमिका निभाने का अवसर देती है।