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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र पवित्र है और कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया में खामियों के बावजूद चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगी। शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा, चुनाव का बहिष्कार करने की मांग लोकतंत्र को उसी क्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। पार्टी चुनावी हार का सामना करने को तैयार है, लेकिन व्यवस्था में जो कुछ हो रहा है, उसे जनता के सामने रखती रहेगी। राहुल ने कहा, भारतीय लोकतंत्र में समस्या होने की बात कहना भी उनके लिए आसान नहीं है। इसके लिए 100, 200 या 300 फीसदी प्रमाण की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष चुनाव में हिस्सा लेना बंद कर दे तो उसके कार्यकर्ताओं के सामने भी संकट खड़ा होगा। कांग्रेस की रणनीति है कि वह कथित गड़बड़ियों को उजागर करे और राजनीतिक नुकसान सहते हुए जनता को स्थिति से अवगत कराए।