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पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) ने गुरुवार को पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बुखारी को 5 अरब पाकिस्तानी रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। बुखारी के खिलाफ यह कार्रवाई पीएमएमएल को आतंकवादी और गैर-कानूनी संगठन बताने वाले उनके बयानों पर की गई। पीएमएमएल को अक्सर हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) का राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है।