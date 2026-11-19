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डेनमार्क की संसद ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते को मंजूरी दी है। यह समझौता ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है। इसका उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के ग्रीनलैंड पर संभावित अमेरिकी अधिग्रहण के दबाव से महीनों से चले आ रहे तनाव को कम करना है। यह त्रिपक्षीय समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डैनिश व ग्रीनलैंड के नेताओं के बीच हुआ है। यह ग्रीनलैंड में अधिक अमेरिकी सैन्य अड्डों का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी डेनमार्क का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है।