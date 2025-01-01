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उन्होंने कहा, 'हमने रत्न भंडार की सूची बनाने का काम 100 घंटे पूरा कर लिया है। आज के काम के साथ 19 दिनों में कुल 103 घंटे 50 मिनट की सूची तैयार की जा चुकी है।' रत्न भंडार की सूची बनाने का काम इस साल मार्च में शुरू हुआ था। इससे पहले 48 साल के अंतराल के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई थी।सूची तैयार करने का काम कब तक पूरा होगा, इस सवाल पर पाढ़ी ने कहा कि इसकी समयसीमा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आभूषण की जांच में कम से कम एक घंटा लगता है, क्योंकि उनमें हीरे, रत्न और अन्य कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। रत्न विशेषज्ञ इनकी जांच करते हैं और बहुमूल्य वस्तुओं का ब्योरा दर्ज करते हैं।पाढ़ी ने कहा कि प्रशासन को सूची तैयार करने का काम जल्दबाजी में पूरा करने की कोई चिंता नहीं है। 48 साल के अंतराल के बाद यह प्रक्रिया हो रही है, इसलिए इसमें सटीकता और पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु की तस्वीरें और वीडियो बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 3डी मैपिंग भी की जा रही है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण सूची तैयार करने में समय लग रहा है।एसजेटीए के मुख्य प्रशासक ने बताया कि अभी तीन बड़े लकड़ी के संदूकों को खोलना बाकी है। इनमें काफी कीमती सामान रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि रत्न भंडार का कमरा छोटा है और इसका आकार लगभग 15×10 फीट है। ऐसे में इन संदूकों में रखी वस्तुओं की वहीं सूची तैयार करना संभव नहीं है। इसलिए सभी कीमती सामान को उचित तरीके से सूचीबद्ध करने के लिए दूसरे कमरे में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है।पाढ़ी ने कहा, 'हमने कीमती सामान को दूसरे कमरे में स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन समिति से पहले ही अनुमति ले ली है।'एक अधिकारी ने बताया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार, खजाने के भीतरी कक्ष से किसी भी वस्तु को रत्न भंडार क्षेत्र के बाहर नहीं ले जाया जाएगा। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में एसजेटीए को कीमती सामान दूसरे कमरे में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है।अधिकारी के मुताबिक, रत्न भंडार के 'चलती भंडार' (चालंती भंडार) और 'बाहरी भंडार' (बाहर भंडार) की सूची तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। वहीं, 'भीतरी भंडार' (भितर भंडार) में रखी कीमती वस्तुओं की गिनती और उनका वजन करने का काम जारी है।सूची तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान अनुभवी रत्न विशेषज्ञ और अधिकृत समिति के सदस्य खजाने के भीतर मौजूद रहते हैं। इस समिति की अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिश्वनाथ रथ कर रहे हैं। पाढ़ी ने बताया कि सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी श्रद्धालुओं को 'बहारा काठा' (बाहरी लकड़ी की अवरोधक संरचना) के पास से देवी-देवताओं के दर्शन करने की अनुमति दी गई है।उन्होंने कहा कि अब तक हीरे, नीलम, मोती और माणिक सहित अन्य कीमती रत्न 1978 में तैयार की गई सूची के रिकॉर्ड से मेल खाते पाए गए हैं। सूची तैयार करने की अगली तारीख के बारे में पूछे जाने पर पाढ़ी ने कहा कि यह 10 दिसंबर के बाद किसी भी दिन हो सकती है।इस बीच, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने उम्मीद जताई कि रत्न भंडार की सूची तैयार करने का काम एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्तिक महीने के दौरान यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को दोबारा काम शुरू हुआ, जो शुक्रवार को भी जारी रहा।