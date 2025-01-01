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करीब 45 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली प्रोजेक्ट 17ए योजना के तहत दो शिपयार्ड में सात युद्धपोत बनाए गए। इनमें से चार युद्धपोत मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) और तीन जीआरएसई ने तैयार किए हैं।मझगांव डॉक पहले ही आईएनएस नीलगिरि, आईएनएस उदयगिरि, आईएनएस तारागिरि और आईएनएस महेंद्रगिरि नौसेना को सौंप चुका है। वहीं, जीआरएसई ने आईएनएस हिमगिरि, आईएनएस दुनागिरि और आईएनएस विंध्यगिरि की डिलीवरी पूरी कर दी है।प्रोजेक्ट 17ए के सभी सात फ्रिगेट पहले युद्धपोत आईएनएस नीलगिरि की डिलीवरी के 23 महीने के भीतर नौसेना को मिल गए हैं। आईएनएस नीलगिरि 20 दिसंबर 2024 को नौसेना को सौंपा गया था। आईएनएस विंध्यगिरि को पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के रियर एडमिरल आरएस धालीवाल ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया।प्रोजेक्ट 17ए के बाद भारतीय नौसेना अब प्रोजेक्ट 17बी स्टील्थ फ्रिगेट योजना पर काम कर रही है। इसके तहत अगली पीढ़ी के सात गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाने हैं। इन युद्धपोतों के निर्माण की जिम्मेदारी दो भारतीय शिपयार्ड को प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए दी जाएगी।सूत्र के मुताबिक, नौसेना ने चयनित शिपयार्ड को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। इस परियोजना का अनुबंध 2028 में होने की संभावना है।आईएनएस विंध्यगिरि में ब्रह्मोस एंटी-शिप और जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें लगाई गई हैं। इसके अलावा यह बराक-8 एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलों से भी लैस है। इससे युद्धपोत की समुद्री और हवाई खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ती है।युद्धपोत में डीजल इंजन और गैस टर्बाइन का संयोजन इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एईएसए रडार और अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली भी लगी है। यह हवाई हमले, सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ अभियान चलाने में सक्षम है।आईएनएस विंध्यगिरि 149 मीटर लंबा और 6,670 टन वजनी है। इसमें 225 नौसैनिकों के रहने की व्यवस्था है। साथ ही हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए पूरी विमानन सुविधा भी मौजूद है। कर्नाटक की विंध्यगिरि पर्वत शृंखला के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत का पुराने आईएनएस विंध्यगिरि से भी संबंध है। पुराना युद्धपोत लियेंडर श्रेणी का फ्रिगेट था, जिसने आठ जुलाई 1981 से 11 जून 2012 तक भारतीय नौसेना में 31 साल सेवा दी थी।नौसेना के मुताबिक, यह युद्धपोत डिजाइन, स्टील्थ तकनीक, मारक क्षमता, स्वचालन और युद्ध के दौरान सुरक्षित रहने की क्षमता के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है। इसका डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और निर्माण प्रक्रिया की निगरानी वॉरशिप ओवरसीइंग टीम, कोलकाता ने की है।जीआरएसई के मुताबिक, आईएनएस विंध्यगिरि उसके शिपयार्ड में बना और नौसेना को सौंपा गया 811वां पोत है। यह उसके इतिहास का 121वां युद्धपोत भी है। इस युद्धपोत का शुभारंभ 17 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। कंपनी के अनुसार, जीआरएसई ने अब तक 800 से अधिक पोत बनाए हैं। इनमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और मित्र देशों के लिए तैयार किए गए युद्धपोत भी शामिल हैं।फिलहाल जीआरएसई 11 प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म के निर्माण में जुटी है। इनमें दो पनडुब्बी रोधी उथले पानी के पोत, चार अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और पांच अगली पीढ़ी के कॉर्वेट शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी 36 अन्य पोत भी बना रही है, जिनमें 13 निर्यात के लिए हैं। आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना 60 से अधिक नए युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल करने की तैयारी कर रही है।