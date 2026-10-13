क्या राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार का कॉलर पकड़ा?: वीडियो पर भड़के हिमंत सरमा; अपने पुराने विवाद को भी किया याद

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उन पर निशाना साधा है। वीडियो में राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कुर्ते का कॉलर पकड़कर उन्हें पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। हिमंत ने इस घटना को सार्वजनिक अपमान बताया और सवाल उठाया कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस व्यवहार को स्वीकार करेंगे। उन्होंने इस घटना की तुलना कांग्रेस छोड़ने के अपने पुराने अनुभव से भी की।

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In 2015, I refused to swallow humiliation, as a proud Assamese. God was kind to me. The Chief Minister of Karnataka is not just an individual. He is a constitutional office, and the face of a State with a glorious history, a rich culture and deep pride. Will he bow to this public humiliation? “Reinvention” can't hide arrogance. Change the mask all you like; the face beneath stays the same. विज्ञापन विज्ञापन — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 13, 2026

यह वीडियो 12 अक्तूबर को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के मार्च के दौरान का बताया गया है। विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर ज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी, डीके शिवकुमार और दूसरे नेता आगे बढ़ रहे थे। वीडियो में डीके शिवकुमार आगे जाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, तभी राहुल गांधी उन्हें कुर्ते के कॉलर से पीछे खींचते नजर आते हैं। इसके बाद राहुल की सुरक्षा में लगे कर्मी भी शिवकुमार को पीछे की ओर करते दिखाई देते हैं।हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2015 में उन्होंने एक स्वाभिमानी असमिया होने के नाते अपमान सहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने लिखा कि भगवान की कृपा से उन्होंने उस समय सही फैसला लिया। हिमंत ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे एक संवैधानिक पद पर हैं और समृद्ध इतिहास व संस्कृति वाले राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या शिवकुमार इस सार्वजनिक अपमान के आगे झुकेंगे।असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की राजनीतिक छवि पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि छवि बदलने से अहंकार नहीं छिप सकता। उनके मुताबिक, कोई व्यक्ति अपना मुखौटा कितना भी बदल ले, लेकिन उसके भीतर का चेहरा नहीं बदलता। हिमंत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही है और सत्ता में वापसी के लिए गलत रास्ते अपना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के फैसले खिलाफ आने पर कांग्रेस न्यायपालिका पर सवाल उठाती है और चुनाव हारने पर चुनाव आयोग को निशाना बनाती है। ये हिमंत के राजनीतिक आरोप हैं।वीडियो सामने आने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी के व्यवहार की आलोचना की। बंगलूरू दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री का इस तरह सार्वजनिक अपमान राज्य के सात करोड़ लोगों के सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने इस घटना की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को हटाए जाने की घोषणा से की। वहीं, भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक विशेषाधिकार किसी को दूसरों का अपमान करने का अधिकार नहीं देता।कर्नाटक भाजपा ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के मार्च के दौरान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पीछे धकेले जाने के वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी ने इसे कर्नाटक और राज्य के सात करोड़ लोगों का अपमान बताया। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने मार्च को अहंकार और दबंगई का प्रदर्शन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने ही पार्टी के नेताओं और संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की गरिमा का ध्यान नहीं रखा।हिमंत बिस्वा सरमा ने 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने कई बार राहुल गांधी के साथ अपने मतभेदों का जिक्र किया है। हिमंत के मुताबिक, उस साल दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें असम कांग्रेस के अंदरूनी विवादों पर चर्चा होनी थी। हिमंत ने बाद में आरोप लगाया था कि बैठक के दौरान राहुल गांधी के पालतू कुत्ते पिडी को बिस्कुट देने के लिए रखी प्लेट से कुत्ते ने बिस्कुट उठा लिया, लेकिन मेहमानों के लिए प्लेट बदलने को नहीं कहा गया। हिमंत ने इसे अपमानजनक अनुभव बताया था। हालांकि, यह उनका पुराना दावा है।हिमंत बिस्वा सरमा 2015 में भाजपा में शामिल हुए और 2021 में असम के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भी वे कई बार राहुल गांधी पर निशाना साधते रहे हैं। फरवरी 2024 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे एक पिल्ले को बिस्कुट देते और फिर उसके मालिक को बिस्कुट देते दिखाई दिए थे। उस समय भी भाजपा नेताओं ने राहुल के व्यवहार पर सवाल उठाए थे। अब डीके शिवकुमार के कॉलर से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद हिमंत ने एक बार फिर राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए हैं।