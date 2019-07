राहुल तक पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं पहुंचाईं, उम्मीद है सही कदम उठाएंगे: गहलोत

विज्ञापन

Rajasthan CM Ashok Gehlot after Congress CMs meet with Rahul Gandhi: It was a good meeting, we talked for around 2 hours, we conveyed to him the feelings of our party workers & leaders. We hope that he will pay heed to our views and do the right thing. pic.twitter.com/jPSIXKQX9r — ANI (@ANI) July 1, 2019

Rajasthan CM Ashok Gehlot after Congress CMs meeting with Rahul Gandhi: The others side misled the country in the name of patriotism. Modi ji did politics hiding behind the Army, misled people in the name of religion. He didn't talk about development, economy, & employment. pic.twitter.com/titx3JZle5 — ANI (@ANI) July 1, 2019

Rajasthan CM Ashok Gehlot on reports that he & Madhya Pradesh CM Kamal Nath offered to resign in meeting with Rahul Gandhi: Resignations are put in the day results come out, Chief Ministers have to offer their resignations, then high command takes the decision on what to do next. pic.twitter.com/Z5QCVLzPNR — ANI (@ANI) July 1, 2019

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने राहुल गांधी के साथ उनके आवास पर बैठक की।बैठक से बाद गहलोत ने कहा, 'यह अच्छी बैठक थी, हमने करीब दो घंटे तक बात की, हमने उन तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाएं पहुंचाईं। हमें उम्मीद है कि हमारे विचारों पर ध्यान देंगे और सही कदम उठाएंगे।'इसके साथ ही गहलोत ने भाजपा पर राष्ट्रवाद के नाम पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा, 'दूसरे पक्ष (भाजपा) ने देश को राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह किया। मोदी जी ने सेना के पीछे छिपकर राजनीति की, लोगों को धर्म के नाम पर भटकाया। वह विकास, अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर पर कोई बात नहीं करते।'उन खबरों पर कि उन्होंने और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी के साथ बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी, गहलोत ने कहा, 'जिस दिन परिणाम आते हैं उसी दिन इस्तीफे आते हैं। मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, इसके बाद शीर्ष नेतृत्व इस बात का निर्णय करता है कि आगे क्या करना है।'बता दें कि लोकसभा परिणाम आने के बाद 21 मई को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई थी। इसमें राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का एलान किया था। हालांकि सीडब्ल्यूसी ने उनके इस फैसले पर अंतिम मुहर नहीं लगाई थी।इसके बाद हाल ही में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के किसी पदाधिकारी की तरफ से इस्तीफे की पेशकश नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफे आने लगे।