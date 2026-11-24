Conspicuous absence of @capt_amarinder from the dais! He was the staunch votary of alliance between @BJP4India and @Akali_Dal_ , when BJP national leadership would claim to go solo. But he was not present today. Strange! @INCIndia #akalidal #bjp4india https://t.co/qOdbpPRDcF — Vimal Sumbly (@sumbly) November 24, 2026

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अमित शाह और नितिन नवीन गठबंधन की घोषणा के दौरान मौजूद रहे।

अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी मंच पर थे।

अमरिंदर सिंह गठबंधन के पुराने समर्थक रहे हैं।

उनके पूर्व प्रेस सचिव ने उनकी गैरमौजूदगी पर हैरानी जताई।

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेता एक साथ आए। इसी दौरान अकाली दल की एनडीए में वापसी और आगामी पंजाब चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया गया। हालांकि, इस पूरे कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह मंच पर मौजूद नहीं थे। उनकी गैरमौजूदगी इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वह लंबे समय से भाजपा और अकाली दल के बीच दोबारा गठबंधन के समर्थक रहे हैं। इस घटनाक्रम ने भाजपा में उनकी मौजूदा राजनीतिक भूमिका और पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंधों को लेकर चर्चा तेज कर दी है।अमरिंदर सिंह के पूर्व प्रेस सचिव विमल सुम्बली ने भी उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे अजीब बताया। उनकी टिप्पणी का मतलब था कि अमरिंदर सिंह उस समय गठबंधन के सबसे मजबूत समर्थकों में थे, जब भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहा था। इसके बावजूद गठबंधन की घोषणा के दिन वह मंच पर दिखाई नहीं दिए। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं।अमरिंदर सिंह और भाजपा के बीच संबंधों को लेकर पहले से अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों को उस समय और हवा मिली, जब 10 नवंबर को वह दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में वह भाजपा के एकमात्र नेता थे। वहां राहुल गांधी ने भी अमरिंदर सिंह का जिक्र करते हुए उनसे जुड़ा एक पुराना पारिवारिक किस्सा सुनाया। यह किस्सा राहुल गांधी के दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ा था। दोनों के बीच दिखी सहजता के बाद राजनीतिक गलियारों में गांधी परिवार और अमरिंदर सिंह के रिश्तों में नरमी आने की चर्चा शुरू हो गई।अमरिंदर सिंह को लेकर कांग्रेस में वापसी की संभावनाओं पर भी समय-समय पर बयान सामने आए हैं। चार जून को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया था कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। सात अगस्त को राहुल गांधी ने उन्हें भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताते हुए ‘अंकल अमरिंदर’ कहा था। इसके बाद 15 अक्टूबर को कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने उनकी संभावित वापसी पर कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि, अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी की किताब के कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी को निजी बताया था, राजनीतिक नहीं। भाजपा नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भी उनका बचाव करते हुए कहा था कि दोनों परिवारों के पुराने निजी संबंधों के कारण उनका वहां जाना स्वाभाविक था।84 वर्षीय अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई थी। हालांकि, नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ लंबे समय तक चले विवाद के कारण कांग्रेस नेतृत्व से उनके रिश्ते बिगड़ गए। आखिरकार सितंबर 2021 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। अब अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की वापसी के ऐलान के समय उनका मंच पर न होना एक बार फिर पंजाब की राजनीति में उनके भविष्य और भाजपा के साथ उनके समीकरणों को चर्चा में ले आया है।