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न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति की पीठ ने इन प्रतिबंधों पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये पाबंदियां संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत भक्तों के अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने के अधिकार में बाधा डाल सकती हैं। यह सुनवाई उन याचिकाओं पर हो रही थी, जिनमें तिरुप्परनकुंद्रम में 'कार्तिगई दीपम' जलाने को लेकर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मदुरै में लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों को चुनौती दी गई थी।इन याचिकाओं में कलेक्टर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो 23 नवंबर की रात को जारी किया गया था। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित 'दीपथून' (पत्थर के खंभे) पर एक बार पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दी थी।याचिकाओं में मांग की गई थी कि भक्तों को पहाड़ी की तलहटी में इकट्ठा होने और दीप जलाने की प्रक्रिया देखने की अनुमति दी जाए। यह भी कहा गया कि ये प्रतिबंधात्मक आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करते हैं और अदालत की अवमानना के समान हैं।इस पर पीठ ने टिप्पणी की, 'अगर निशांत (कलेक्टर) सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें ऐसा करने दें।' जिला कलेक्टर निशांत कृष्ण और पुलिस उपायुक्त ए.जी. इनिगो थिव्यान खुद अदालत में न्यायाधीशों के सामने पेश हुए। इसके बाद, पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस तरह के व्यापक प्रतिबंध भक्तों के अधिकारों में बाधा डाल सकते हैं।