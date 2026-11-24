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उच्च न्यायालय ने पथानामथिट्टा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) के उस आदेश को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत नदी को प्रदूषित करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने कहा कि एडीएम का यह फैसला, पवित्र पम्बा नदी में खुलेआम और अंधाधुंध तरीके से फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के पूरी तरह अनुरूप है।उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने एक निरीक्षण किया था, जिसमें यह पता लगाया गया कि क्या तीर्थयात्री अभी भी नदी में कपड़े और अन्य कचरा फेंक रहे हैं। इस निरीक्षण के दौरान ही पीसीबी ने इन कमियों की पहचान की।सोमवार को अदालत में पेश अपनी रिपोर्ट में, पीसीबी ने बताया कि पम्बा में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की तुरंत सफाई (डी-स्लजिंग) और मरम्मत की जरूरत है। वहां लगे भस्मक (इंसिनरेटर) सिस्टम को भी पूरी तरह से ठीक करने की आवश्यकता है।अदालत ने बताया, 'ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग श्रेणियों - बायोडिग्रेडेबल (सड़ने योग्य), रीसाइकिल होने योग्य और रीसाइकिल न होने योग्य - में बांटा जाना चाहिए।'अदालत ने आगे कहा, 'रिपोर्ट में विशेष रूप से यह सुझाव दिया गया है कि बिना अलग किए गए कचरे, प्लास्टिक और पीईटी बोतलों को भस्मक (इंसिनरेटर) में डालने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। साथ ही, इसके संचालन की निगरानी के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में मौजूदा बुनियादी ढांचे को और अधिक खराब होने से बचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।'रिपोर्ट में नदी के किनारों के प्रभावी प्रबंधन और तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए कपड़ों के उचित निपटान का सुझाव भी दिया गया है। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि पम्बा अराट्टुकदावु और नदी के आसपास के किनारों पर पर्याप्त संख्या में स्थायी सफाई कर्मचारियों को तैनात किया जाए, ताकि वहां कचरा जमा न हो सके।पीसीबी ने अदालत को यह भी बताया कि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को मौजूदा बुनियादी ढांचे में मौजूद कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट देखने के बाद, कोर्ट ने टीडीबी से कहा कि वह पीसीबी के निष्कर्षों और सुझावों की जांच करे और बताए कि कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है।यह बेंच सबरीमाला और 'एदाथावलम' (विश्राम स्थलों) में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं और इंतजामों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर शुरू की थी, जो 17 नवंबर से शुरू हुए 'मंडला-मकरविलक्कू' तीर्थयात्रा सीजन के लिए थी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की है।