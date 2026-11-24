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बागी सांसदों का कहना है कि टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई के साथ जाने का उनका फैसला दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता का आधार नहीं बनता है। काकोली घोष दस्तीदार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, 'हमने लोकसभा अध्यक्ष को अपना जवाब सौंप दिया है और एनसीपीआई में शामिल होने के अपने फैसले का बचाव किया है। हमने सभी संसदीय और सांविधानिक नियमों का पालन करते हुए एनसीपीआई का दामन थामा है।' उन्होंने बताया कि सभी सांसदों ने अलग-अलग जवाब भेजे हैं। प्रत्येक सांसद का जवाब 17 से 18 पन्नों का है।इन 20 सांसदों के टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई के साथ जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग उठी थी। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में दल-बदल कानून के तहत सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसी के बाद ओम बिरला ने सभी 20 सांसदों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानना चाहा था। अब सांसदों ने अपने जवाब में सदस्यता रद्द करने की मांग का विरोध किया है।बागी सांसदों ने अगस्त के आखिरी सप्ताह से अब तक लोकसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देने के लिए एक से अधिक बार समय मांगा था। उनका कहना था कि मामले से जुड़े दस्तावेज जुटाने और अपनी कानूनी टीम की मदद से विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय की जरूरत है। सांसदों ने समय बढ़ाने की मांग को जरूरी बताते हुए कहा था कि सभी संबंधित दस्तावेजों को इकट्ठा करने में वक्त लग रहा है।बागी सांसदों की ओर से बार-बार समय मांगे जाने पर टीएमसी के ममता बनर्जी खेमे ने सवाल उठाए थे। पार्टी के इस खेमे का आरोप था कि सांसद जानबूझकर जवाब देने में देरी कर रहे हैं और समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने फैसले के बचाव में कहने के लिए कुछ ठोस नहीं है। अब सभी 20 सांसदों के जवाब सौंपने के बाद मामले में अगला कदम लोकसभा अध्यक्ष का होगा। ओम बिरला इन जवाबों की जांच करेंगे और उसके बाद सदस्यता रद्द करने की याचिकाओं पर फैसला लेंगे।