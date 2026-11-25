अकाली-भाजपा के साथ से चतुष्कोणीय मुकाबला संभव: वारिस पंजाब दे ने चुनाव को बनाया दिलचस्प, बदले सियासी समीकरण
हिमांशु मिश्र
Updated Wed, 25 Nov 2026 04:15 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 04:15 AM IST
सार
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की बहाली तथा वारिस पंजाब दे की राजनीतिक सक्रियता से चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। पहले मुकाबला मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब चार दलों के बीच मजबूत प्रतिस्पर्धा की संभावना जताई जा रही है।
विज्ञापन
विस्तार
लंबी रस्साकशी के बाद पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच बहाल हुई दोस्ती और माझा क्षेत्र में वारिस पंजाब दे की दस्तक ने राज्य के विधानसभा चुनाव के समीकरणों को उलझा कर रख दिया है। चंद महीने पहले जिस जंग को सत्तारूढ़ आप बनाम कांग्रेस के रूप में देखा-पढ़ा जा रहा था, वहां अब नए सियासी समीकरणों में चतुष्कोणीय व मजबूत मुकाबले की जमीन तैयार हो गई है। नई परिस्थिति में अब सबकी निगाहें शिअद-भाजपा की बहाल हुई दोस्ती के साथ वारिस पंजाब दे के करिश्मे पर टिकी हुई है।
आगामी विधानसभा चुनाव को बीते लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों के प्रदर्शन के पैमाने पर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। मसलन तब क्रमश: सात और तीन सीटें जीतने वाली कांग्रेस और आप को समान रूप से करीब 26 फीसदी वोट मिले थे। अलग-अलग लड़े अकाली दल (एक सीट)और भाजपा (शून्य सीट) को क्रमश: 13.42 व 18.56 फीसदी वोट मिले थे। इनका संयुक्त वोट करीब 33 फीसदी था। निर्दलीय चुनाव जीत कर चौंकाने वाले अमृतपाल ने अब वारिस पंजाब दे का गठन किया है।
अकेले कुछ नहीं मगर साथ हों तो चमत्कार
छह साल पहले अलग-अलग चुनावी किस्मत आजमा चुके भाजपा और अकाली दल की संयुक्त ताकत राज्य की सियासत में हमेशा मजबूत छाप छोड़ने में सफल रही है। साल 1996 में गठबंधन के बाद इस गठबंधन में तीन बार सत्ता का स्वाद चखा। अलग-अलग लड़ने के कारण बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल कमजोर दिखे।
विज्ञापन
बिहार-महाराष्ट की तर्ज पर आगे बढ़ेगी पार्टी
भाजपा की योजना बिहार और महाराष्ट्र की तर्ज पर पंजाब की सियासत में धमक स्थापित करने की है। गौरतलब है कि पार्टी कभी बिहार और महाराष्ट्र में जदयू व शिवसेना के छोटे और प्रतीकात्मक भाई के तौर पर चुनाव लड़ती रही थी। बाद में धीरे-धीरे दोनों ही राज्यों में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आई।
विज्ञापन
आगामी विधानसभा चुनाव को बीते लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों के प्रदर्शन के पैमाने पर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। मसलन तब क्रमश: सात और तीन सीटें जीतने वाली कांग्रेस और आप को समान रूप से करीब 26 फीसदी वोट मिले थे। अलग-अलग लड़े अकाली दल (एक सीट)और भाजपा (शून्य सीट) को क्रमश: 13.42 व 18.56 फीसदी वोट मिले थे। इनका संयुक्त वोट करीब 33 फीसदी था। निर्दलीय चुनाव जीत कर चौंकाने वाले अमृतपाल ने अब वारिस पंजाब दे का गठन किया है।
विज्ञापन
अकेले कुछ नहीं मगर साथ हों तो चमत्कार
छह साल पहले अलग-अलग चुनावी किस्मत आजमा चुके भाजपा और अकाली दल की संयुक्त ताकत राज्य की सियासत में हमेशा मजबूत छाप छोड़ने में सफल रही है। साल 1996 में गठबंधन के बाद इस गठबंधन में तीन बार सत्ता का स्वाद चखा। अलग-अलग लड़ने के कारण बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल कमजोर दिखे।
विज्ञापन
बिहार-महाराष्ट की तर्ज पर आगे बढ़ेगी पार्टी
भाजपा की योजना बिहार और महाराष्ट्र की तर्ज पर पंजाब की सियासत में धमक स्थापित करने की है। गौरतलब है कि पार्टी कभी बिहार और महाराष्ट्र में जदयू व शिवसेना के छोटे और प्रतीकात्मक भाई के तौर पर चुनाव लड़ती रही थी। बाद में धीरे-धीरे दोनों ही राज्यों में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आई।