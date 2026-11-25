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आगामी विधानसभा चुनाव को बीते लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों के प्रदर्शन के पैमाने पर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। मसलन तब क्रमश: सात और तीन सीटें जीतने वाली कांग्रेस और आप को समान रूप से करीब 26 फीसदी वोट मिले थे। अलग-अलग लड़े अकाली दल (एक सीट)और भाजपा (शून्य सीट) को क्रमश: 13.42 व 18.56 फीसदी वोट मिले थे। इनका संयुक्त वोट करीब 33 फीसदी था। निर्दलीय चुनाव जीत कर चौंकाने वाले अमृतपाल ने अब वारिस पंजाब दे का गठन किया है।छह साल पहले अलग-अलग चुनावी किस्मत आजमा चुके भाजपा और अकाली दल की संयुक्त ताकत राज्य की सियासत में हमेशा मजबूत छाप छोड़ने में सफल रही है। साल 1996 में गठबंधन के बाद इस गठबंधन में तीन बार सत्ता का स्वाद चखा। अलग-अलग लड़ने के कारण बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल कमजोर दिखे।भाजपा की योजना बिहार और महाराष्ट्र की तर्ज पर पंजाब की सियासत में धमक स्थापित करने की है। गौरतलब है कि पार्टी कभी बिहार और महाराष्ट्र में जदयू व शिवसेना के छोटे और प्रतीकात्मक भाई के तौर पर चुनाव लड़ती रही थी। बाद में धीरे-धीरे दोनों ही राज्यों में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आई।