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महाराष्ट्र: बारामती एयरपोर्ट के पास राणा सूर्यवंशी पर हमला; लातूर में युवक को निर्वस्त्र कर पेट्रोल डाला गया

Mon, 19 Oct 2026 01:47 AM IST
ज्योति भास्कर एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 19 Oct 2026 01:47 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के पास एक कारोबारी राणा सूर्यवंशी पर हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि इस हमले में कारोबारी घायल हो गए। यह घटना रविवार शाम करीब 7:30 बजे हुई, जब सूर्यवंशी निजी काम से बारामती आए थे। उनके साथ उनका निजी अंगरक्षक भी था। दो लोग स्कूटर पर आए और खुद को सूर्यवंशी का प्रशंसक बताया। उप-विभागीय पुलिस अधिकारी चैतन्य कदम के अनुसार, उन्होंने गुलदस्ता देने के बहाने उन पर हमला किया। सूर्यवंशी को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए पुणे के रूबी हॉल क्लीनिक ले जाया गया। पुलिस ने अभी तक गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है, जांच जारी है।

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लातूर में युवक को निर्वस्त्र कर पेट्रोल डालने की वीडियो वायरल, पुलिस कर रही जांच

महाराष्ट्र के लातूर जिले में पुलिस ने एक वायरल वीडियो के बाद जांच शुरू की है। इस वीडियो में कुछ लोग एक युवक को निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटते दिख रहे हैं। आरोपियों ने उसके निजी अंगों पर पेट्रोल भी डाला। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यह घटना MIDC पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दो महीने पहले हुई थी। पीड़ित हमले के बाद वहां से चला गया था। पुलिस ने युवक की पहचान कर ली है और उसे बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। आरोपियों ने घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित का बयान दर्ज होने के बाद आगे की जानकारी सामने आएगी।

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