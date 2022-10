Murmu Assam Visit: राष्ट्रपति ने कामाख्या मंदिर में बेटी संग की पूजा, आज कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी दो दिनी असम यात्रा के अंतिम दिन आज शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर में पूजा की। उन्होंने अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू के साथ देवी मंदिर की परिक्रमा भी की। गुरुवार को उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (IIT Guwahati) में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।

Assam | President Droupadi Murmu visited and offered prayers at Kamakhya Temple in Guwahati.



She was accompanied by Governor of Assam Prof. Jagdish Mukhi, CM Himanta Biswa Sarma and other dignitaries. pic.twitter.com/aL5idgeZPH