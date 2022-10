PBG: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रेसीडेंट बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी

राष्टपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित होने वाले एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक (President's Bodyguard ) को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी। डेढ़ घंटे तक चलने वाले इस समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक (पीबीजी), राष्ट्रपति से सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रेजेंटेशन परेड के बाद एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति होगी, जिसमें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व के साथ-साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक की आधुनिक भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा।

