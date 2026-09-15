रोजगार: किन शहरों में तेजी से बढ़ रही श्रमिक गतिविधियां, कहां महिलाओं का दबदबा?

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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और लद्दाख के लेह समेत सूरत, पुणे, रंगारेड्डी व उत्तर 24 परगना जैसे शहर अपने अपने राज्य में श्रमिक गतिविधियों के बड़े केंद्र के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं। ये उन 16 शहरों में शामिल हैं, जहां पांच लाख से अधिक गैर-पंजीकृत प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं।