{"_id":"6285a7f0ba0bed161c06d7ea","slug":"pornography-case-ed-registered-money-laundering-case-against-raj-kundra-mumbai-police-also-registered-fir-against-him-last-year","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pornography Case : ईडी ने राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, पिछले साल मुंबई पुलिस ने किया था गिरफ्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 19 May 2022 07:44 AM IST