सीआईएसएफ: गोवा एयरपोर्ट पर ब्लूटूथ से परीक्षा में नकल करने वाले डिवाइस बरामद, दो हवाई यात्री गिरफ्तार

गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डाबोलिम पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) के जवानों ने शनिवार को दो घरेलू यात्रियों को पकड़ा, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में नकल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लूटूथ डिवाइस छिपाकर ले जा रहे थे। दोनों यात्रियों के पास तीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दो सिम कार्ड और तीन ब्लूटूथ ईयरपीस बरामद किए गए हैं। बरामद सामान के साथ दोनों आरोपियों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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सीआईएसएफ के मुताबिक, लगभग दिन में दो बजे बजे एक यात्री, जिसने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1340, में गोवा से दिल्ली जाने के लिए सीट बुकिंग कराई थी, ने प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए अपना हैंडबैग रखा। ड्यूटी पर मौजूद सीआईएसएफ स्क्रीनर को एक्स-रे इमेज में संदिग्ध चीजें दिखीं। जवानों ने बैग को फिजिकल जांच के लिए भेजा। तलाशी के दौरान तीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दो सिम कार्ड और तीन ब्लूटूथ ईयरपीस बरामद हुए। इनका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में नकल करने के लिए किया जाता है।जब गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डबोलिम पर तैनात सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने यात्री से पूछताछ की, तो उसने माना कि ये डिवाइस परीक्षा में नकल करने के लिए थे। उसने यह भी बताया कि उसके साथ यात्रा कर रहा एक साथी उसी फ़्लाइट में पहले ही सवार हो चुका था। एयरलाइन स्टाफ़ की मदद से, सीआईएसएफ कर्मचारियों ने दूसरे यात्री को विमान से नीचे उतारा।उसके हैंडबैग की तलाशी लेने पर एक वैसा ही डिवाइस, दो ब्लूटूथ ईयरपीस, एक सिम कार्ड बरामद हुआ। आरोपी के पास उसी दिन हुई आईआईटी गोवा नॉन-टीचिंग स्टाफ़ भर्ती परीक्षा में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद के लिए एक एडमिट कार्ड मिला। उसने माना कि उस डिवाइस का इस्तेमाल उसी परीक्षा में किया जाना था।इसके बाद संबंधित इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दोनों यात्रियों से एक साथ पूछताछ की। पहले यात्री ने बताया कि वह किसी दूसरे उम्मीदवार की जगह उसी परीक्षा में शामिल हुआ था। दो अन्य व्यक्तियों के आधार कार्ड भी बरामद किए गए, जिन्हें उसने सिक्योरिटी होल्ड एरिया में फेंक दिया था। रक्षा प्रतिष्ठान का नागरिक कर्मचारी होने के उसके दावे की पुष्टि संबंधित अधिकारियों से की गई।दोनों यात्रियों और बरामद सभी डिवाइस और दस्तावेजों को डाबोलिम एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। परीक्षा केंद्र, पोंडा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए बाद में उन्हें वहां सौंप दिया गया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय पुलिस केस की जांच कर रही है। सीआईएसएफ देश भर के हवाई अड्डों पर एविएशन सिक्योरिटी प्रदान करती है। इस मामले में, *स्क्रीनिंग कर्मियों की सतर्कता* के कारण डिवाइस का पता चला और दोनों यात्रियों को कथित परीक्षा कदाचार से जुड़ी सामग्री के साथ राज्य से बाहर जाने से रोका गया।