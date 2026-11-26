राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा करने से पहले इसे संसद में पेश किया जाना चाहिए। साथ ही इसकी पूरी प्रति सांसदों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि इसके प्रावधानों को ठीक से समझने के बाद चर्चा हो सके। सुले ने यह भी कहा कि संभव है कि यह एक अच्छा विधेयक साबित हो। देश के राष्ट्रीय हित में पहले भी कई बार सत्तापक्ष और विपक्ष ने मिलकर कानून पारित किए हैं।

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#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the delimitation bill, NCP–SCP MP Supriya Sule said, "Let the bill be introduced first; let us have the full bill in our hands. Once we have it, we can discuss it—and perhaps it will turn out to be a good one...there have been many instances in this country where the opposition and the ruling party have worked together to pass legislation in the national interest." (25.11) विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) November 25, 2026

एनसीपी-एससीपी सांसद ने कहा कि देश में ऐसे कई मौके आए हैं, जब सरकार और विपक्ष ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मिलकर कानून पारित किए हैं। उनके मुताबिक, किसी विधेयक पर अंतिम राय बनाने से पहले उसके प्रावधानों को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा "इस विधेयक को पहले पेश होने दीजिए। इसकी पूरी प्रति हमारे पास आने दीजिए। इसके बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कि यह एक अच्छा विधेयक साबित हो।" सुले ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए।इससे पहले भाजपा सांसद कंगना रनौत ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने राहुल गांधी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह संसद में महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व मिलने के पक्ष में नहीं हैं। बातचीत में कंगना ने कहा था कि अगर राहुल गांधी महिला विरोधी नहीं होते, तो वह इस विधेयक को पेश होने देते। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो।परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करना है। इसके तहत जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन जरूरी है। इससे लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार हो सकता है।प्रस्तावित योजना में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक करने की बात कही गई थी। वहीं, विपक्षी INDIA गठबंधन का कहना है कि 543 सदस्यों वाली मौजूदा लोकसभा में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। विपक्ष महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का विरोध करता रहा है।महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया गया था। इसका उद्देश्य लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करना और महिला आरक्षण को जल्द लागू करने का रास्ता तैयार करना था। हालांकि, 17 अप्रैल को यह विधेयक संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। इसके बाद इससे जुड़े परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पर आगे की कार्यवाही नहीं हुई।