{"_id":"6281d6360b872f130405ff21","slug":"police-arrested-a-mechanic-for-not-fixing-ac-of-judge-in-jharkhand","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jharkhand News: जज साहब की AC ठीक न करना मिस्त्री को पड़ा भारी, पुलिस ने लगाई ऐसी धारा कि सात साल तक हो सकती है जेल ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 16 May 2022 10:12 AM IST