Security Breach: मैसूरु में रोड शो के दौरान PM मोदी की सुरक्षा में चूक, उनकी गाड़ी पर फेंका गया मोबाइल फोन

कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। इस दौरान पीएम मोदी की गाड़ी पर मोबाइल फोन फेंका गया। मोबाइल पीएम मोदी से कुछ ही दूरी पर गिरा। इसके बाद कर्नाटक पुलिस हरकत में आई और संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि युवक पीएम पर फूल फेंक रहा था। इस दौरान उसके हाथ में मोबाइल फोन भी था। उसने गलती से फूल की जगह फोन फेंक दिया।



#WATCH | Security breach seen during Prime Minister Narendra Modi’s roadshow, a mobile phone was thrown on PM’s vehicle. More details awaited. pic.twitter.com/rnoPXeQZgB