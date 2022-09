PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी ने लांच की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, बोले- विकसित भारत की तरफ यह महत्वपूर्ण कदम

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लांच किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भारत में रसद पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रयास है। ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सभी सेक्टर्स के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है।

