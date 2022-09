Pm Modi In Surat LIVE: पीएम मोदी बोले- दुनिया में 3-P की चर्चा लेकिन सूरत 4-P मॉडल वाला शहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात के सूरत पहुंचे हैं। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक रोड शो में भाग लिया। पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सूरत शहर की विशेषता बताने के साथ यहां के लोगों की जमकर प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्र में यहां आना मेरा सौभाग्य है। सूरत श्रम का शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है। सूरत में विकास हर घर तक पहुंचा है। सूरत ऐसा शहर जहां देश के हर कोने से लोग आकर रोजगार पा रहे हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets the crowd as he arrives in Surat, Gujarat



PM Modi will lay the foundation stone and dedicate various projects worth more than Rs. 3,400 crores here



(Source: DD) pic.twitter.com/59qMKQ5VV8