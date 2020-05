पीएम मोदी और अमित शाह ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त को सराहा, कहा- व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की कड़ी में आज वित्त मंत्रालय ने इसकी चौथी किस्त जारी की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काफी क्षेत्रों में नीतियों के सरलीकरण की जरूरत है।पीएम मोदी ने आर्थिक सुधार को लेकर कई कदम उठाए हैं। डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी पर काफी काम हुआ। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर वित्त मंत्री की घोषणाओं को सराहा, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तारीफ की है।पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोयला, खनिज, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आज वित्त मंत्री द्वारा घोषणाओं में शामिल किया गया है। घोषित किए गए उपायों और सुधारों से कई व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे और आर्थिक परिवर्तन में सहयोग मिलेगा।

Important sectors such as coal, minerals, defence, aviation, space and atomic energy have been covered in the announcements by the FM today. The measures and reforms announced will create many business opportunities and contribute to economic transformation.