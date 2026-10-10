फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   70 trains bound for Delhi cancelled, several metro stations closed; an impenetrable fortress-like security rin

दिल्ली आने वाली 70 ट्रेनें रद्द, कई मेट्रो स्टेशन बंद जंतर-मंतर पर बना अभेद्य चक्रव्यूह

Sat, 10 Oct 2026 04:30 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sat, 10 Oct 2026 04:30 AM IST
70 trains bound for Delhi cancelled, several metro stations closed; an impenetrable fortress-like security rin
दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का असर रेल यातायात पर देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था और संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने उत्तर मध्य रेलवे (NCR) जोन से गुजरने वाली 70 से अधिक ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया। इस फैसले से दिल्ली जाने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निरस्त की गई ट्रेनों में प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस और पटना राजधानी तथा सियालदह राजधानी जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल बताई गईं। अचानक ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं और रेलवे को टिकट रिफंड के रूप में बड़ी राशि लौटानी पड़ी।

प्रयागराज के यात्रियों के लिए यह फैसला विशेष रूप से परेशानी भरा रहा। प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन को निरस्त किए जाने से उन यात्रियों को सबसे अधिक दिक्कत हुई, जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा रखे थे। कई यात्री अपनी यात्रा की तैयारी कर चुके थे, जबकि कुछ स्टेशन पहुंचने की योजना बना रहे थे। ऐसे में अचानक ट्रेन रद्द होने की सूचना मिलने से उनकी आगे की योजनाएं बिगड़ गईं। यात्रियों को वैकल्पिक साधनों से यात्रा करने या अपनी यात्रा स्थगित करने पर विचार करना पड़ा। खासकर नौकरी, पढ़ाई, इलाज और जरूरी काम से दिल्ली जाने वाले लोगों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ी।

जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित बड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती। सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और ईएमयू/मेमू ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द किया गया। यात्रियों के मोबाइल फोन पर ट्रेन निरस्तीकरण के संदेश भी भेजे गए, हालांकि अचानक मिली सूचना के कारण कई लोगों को अपनी यात्रा की व्यवस्था बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।

उधर, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस भी अलर्ट हो गई। शहर के पत्थर गिरजाघर के पास स्थित धरनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। धरनास्थल से सुभाष चौराहे तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और रोडवेज बस अड्डों के आसपास निगरानी बढ़ाई गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। खबर के अनुसार, जुलाई में हुए एक प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही थी।

कुल मिलाकर, दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का असर रेल सेवाओं और यात्रियों की आवाजाही पर पड़ा। हालांकि, यात्रा करने से पहले यात्रियों को अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, पूछताछ सेवा या रेलवे के अधिकृत ऐप पर अवश्य जांचनी चाहिए। इससे उन्हें अनावश्यक रूप से स्टेशन पहुंचने और अंतिम समय में होने वाली परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नई दिल्ली-निजामुद्दीन आने वाली 66 ट्रेनें रद्द,आपकी ट्रेन भी तो इस सूची में नहीं?

ट्रेन
India News
09 Oct 2026

अभिजीत दीपके का नाम लेकर क्यों भड़के जावेद अख्तर, किसे सुनाई खरी-खोटी?

जावेद अख्तर अभिजीत दिपके
India News
09 Oct 2026

दिल्ली मेट्रो में कितना सामान ले जा सकते हैं? अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा?

दिल्ली मेट्रो
India News
09 Oct 2026

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जनता से की खास अपील, लिखा खुला पत्र

दिल्ली पुलिस
India News
09 Oct 2026

कैप्टन स्मित को इस्राइल में मिलेगा खास अवॉर्ड, नेतन्याहू ने कर दिया एलान

कैप्टन स्मित
India News
09 Oct 2026
विज्ञापन

टिकैत का एलान, CJP के प्रदर्शन में जुटेंगे किसान? दिल्ली में 20,000 पुलिस जवान तैनात

टिकैत का एलान, CJP के प्रदर्शन में जुटेंगे किसान? दिल्ली में 20,000 पुलिस जवान...
India News
09 Oct 2026

नाना पाटेकर अंतिम विदाई: नाना पाटेकर के लिए रोने लगे पाकिस्तानी! क्रिकेटर बोले-दिल टूट गया

नाना पाटेकर
India News
09 Oct 2026
विज्ञापन

विद्युत जामवाल ने खोली बॉलीवुड की ‘लॉबी’? संघर्ष और इंडस्ट्री पर खुलकर बोले |Street Fighter Movie

विद्युत जामवाल
India News
09 Oct 2026

आईफोन 18 प्रो मैक्स: 1 लाख 80 हजार का आईफोन 18 प्रो मैक्स में आई सबसे बड़ी दिक्कत!

आईफोन
India News
09 Oct 2026

पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, किसने दी मुखाग्नि?

नाना पाटेकर
India News
09 Oct 2026

एक चाय से भी सस्ता हुआ इंटरनेट! अब मात्र इतने में मिलेगा 1GB डेटा

पीएम मोदी
India News
09 Oct 2026

कनॉट प्लेस में पीएम मोदी के समर्थक कश्मीरी मुस्लिम फईम से मारपीट, थप्पड़ और लातों से मारा

Congress workers attack Kashmiri Muslim:PM Modi समर्थक कश्मीरी मुस्लिम फईम से मारपीट।CongressProtest
India News
09 Oct 2026

10 अक्तूबर CJP प्रोटेस्ट के लिए छात्रों को उकसा रही 'आप' और CJP! ध्रुव राठी। अभिजीत दीपके

10th October CJP Protest के लिए छात्रों को उकसा रही AAP और CJP! Abhijeet Dipke। Dhruv Rathee
India News
09 Oct 2026

नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए शाहरुख खान, पोस्ट में छलका किंग खान का दर्द

नाना पाटेकर के निधन पर शाहरुख खान
India News
08 Oct 2026

गयाजी में 8 साल के भाई ने बहन का किया पिंडदान, 15 साल की बेटी के अधूरे सपनों को याद कर रोई मां

In Gaya, an 8-year-old brother performed the *Pind Daan* ritual for his sister; the mother wept as she remembe
India News
08 Oct 2026

एलन मस्क स्टारलिंक: भारत पर एलन मस्क के आरोप के बाद सरकार ने दिया तगड़ा जवाब

एलन मस्क
India News
08 Oct 2026

Jio के इस चश्मे से पैसे भेज पाएंगे आप,देखते ही हो जाएगी पेमेंट!

जियो
India News
08 Oct 2026

अपने ग्राहकों को AIRTEL हर साल फ्री में देगा ये सुविधाएं

एयरटेल पोस्टपेड
India News
08 Oct 2026

शेर नहीं हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा,58 साल बाद बना ऐसा संयोग

मां दुर्गा
India News
08 Oct 2026

नाना पाटेकर को कब और कहां दी जाएगी अंतिम विदाई? सामने आई पूरी जानकारी

Bollywood
India News
08 Oct 2026

नाना पाटेकर निधन: पीएम मोदी हुए भावुक, सीएम योगी सहित तमाम नेताओं और सेलेब्स ने क्या-क्या कहा

नाना पाटेकर
India News
08 Oct 2026

नाना पाटेकर ने कहा अलविदा,डॉक्टर ने बताया आखिरी 45 मिनट में क्या हुआ

नाना पाटेकर
India News
08 Oct 2026

नाना पाटेकर का निधन, सदमे में बॉलीवुड, ये थी आखिरी फिल्म

नाना पाटेकर का निधन, सदमे में बॉलीवुड, ये थी आखिरी फिल्म
India News
08 Oct 2026

Weather Forecast 08 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 08 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
08 Oct 2026

वीवो एक्स फोल्ड 6, आईफोन डुओ या सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा? कौन सा फोल्डेबल फोन है सबसे शानदार

Vivo Vs Iphone Vs Samsung
India News
07 Oct 2026

बंगाल उपचुनाव: 'रेजीनगर में भाजपा जीतेगी', हुमायूं कबीर दावा कर क्यों रो पड़े?

Nandigram, Rejinagar By-Election: 'Rejinagar में BJP जीतेगी', Humayun Kabir दावा कर क्यों रो पड़े?
India News
07 Oct 2026

10th अक्तूबर CJP प्रोटेस्ट के विरोध में उतरा इन्फ्लुएंसर रिंकू पहलवान, बोला- लट्ठ लेकर जंतर-मंतर...

10th October CJP Protest के विरोध में उतरा Influencer Rinku Pahalwan, बोला- लट्ठ लेकर जंतर-मंतर...
India News
07 Oct 2026

सड़क पर ही लेट गईं प्रियंका गांधी, दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी की तीखी बहस; वीडियो वायरल

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
India News
07 Oct 2026

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें

दिल्ली मेट्रो
India News
07 Oct 2026

क्या 20 अक्तूबर को जारी होगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जानिए, वायरल दावों की सच्चाई

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त
India News
07 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed