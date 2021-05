{"_id":"60a2a2a5b91b7e20c4076eab","slug":"pm-modi-to-interact-with-dm-of-districts-with-high-covid19-caseloads","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u092a\u094d\u0930\u092c\u0902\u0927\u0928 \u092a\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e : \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0915\u0932 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u091c\u093f\u0932\u093e\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u0935\u093e\u0926, \u091c\u093f\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0915\u093e \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u091c\u093e\u092f\u091c\u093e","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

कोरोना प्रबंधन पर चर्चा : पीएम मोदी कल करेंगे जिलाधिकारियों से संवाद, जिलों में स्थिति का लेंगे जायजा

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 17 May 2021 10:36 PM IST

सार PM Modi to interact with DM of districts with high Covid19 caseloadsअधिकारी विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री के साथ होने वाले इस संवाद के माध्यम से मिले सुझावों और सिफारिशों के अलावा कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों और जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों से संवाद करेंगे और कोरोना महामारी के दौरान उनके अनुभव सुनेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी जिन राज्यों और जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे उनमें से कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी देखी गई है।



बयान में कहा गया कि विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा आगे बढ़कर नेतृत्व किया जा रहा है। उनमें से कई ने अच्छी पहल की हैं और कल्पनाशील समाधान लागू किए हैं। बयान के मुताबिक इन पहलों की सराहना से प्रभावी प्रतिक्रिया योजना के विकास, आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की लक्षित रणनीति कार्यान्वयन और समर्थन देने में सहायता मिलेगी।



बयान में कहा गया है कि अधिकारी विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री के साथ होने वाले इस संवाद के माध्यम से मिले सुझावों और सिफारिशों के अलावा कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करेंगे। बैठक में कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारी भाग लेंगे।