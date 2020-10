पीएम मोदी RAISE 2020 कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रखेंगे अपनी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच अक्तूबर यानि सोमवार को पांच दिवसीय कार्यक्रम RAISE 2020 (Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment-2020) का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वे इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी।

PM Modi to inaugurate RAISE 2020– a global virtual five-day summit on artificial intelligence on October 5: Ministry of Electronics and Information technology