भारत-जर्मनी: पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर से की बात, दोनों देशों के बीच साझेदारी को लेकर क्या सहमति बनी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बातचीत को गर्मजोशी भरी और सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं। इस मौके पर दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के बीच सहयोग को व्यापार और निवेश से लेकर रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत तकनीक और प्रतिभाओं की आवाजाही जैसे अहम क्षेत्रों में आगे बढ़ाने पर जोर है।

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