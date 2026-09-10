{"_id":"6aa2a5c62828e3302d048111","slug":"political-mahabharata-in-tamil-nadu-war-of-words-between-stalin-and-vijay-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"तमिलनाडु में सियासी महाभारत! स्टालिन-विजय में वार-पलटवार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

तमिलनाडु में एक बार फिर वार पलटवार तेज हो गया है... तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है... सीएम विजय ने एमके स्टालि पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर बड़े आरोप लगाए थे... जिसके जवाब में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने विजय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है... स्टालिन ने सीएम विजय को घेरते हुए कहा कि हमारा इतिहास त्याग का है, इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता।.... वहीं DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने भी विजय पर निशाना साधा... और कहा कि सिनेमा और राजनीति में फर्क है, सिर्फ भाषण देने से राज्य नहीं चलता...

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