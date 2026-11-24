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2007 का चुनाव: अकाली दल ने 48 और भाजपा ने 19 सीटें जीती थीं। दोनों दलों की कुल सीटें 67 थीं।

अकाली दल ने 48 और भाजपा ने 19 सीटें जीती थीं। दोनों दलों की कुल सीटें 67 थीं। 2012 का चुनाव: अकाली दल को 56 और भाजपा को 12 सीटें मिलीं। गठबंधन ने कुल 68 सीटें हासिल कीं।

अकाली दल को 56 और भाजपा को 12 सीटें मिलीं। गठबंधन ने कुल 68 सीटें हासिल कीं। 2017 का चुनाव: अकाली दल की सीटें घटकर 15 और भाजपा की तीन रह गईं। कांग्रेस ने 77 और आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती थीं।

अकाली दल की सीटें घटकर 15 और भाजपा की तीन रह गईं। कांग्रेस ने 77 और आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती थीं। 2022 का चुनाव: अकाली दल को सिर्फ तीन और भाजपा को दो सीटें मिलीं। कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन स्वाभाविक है। यह पंजाब में जनहितकारी शासन सुनिश्चित करने और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम करेगा। उन्होंने इस गठबंधन के पुराने इतिहास का भी जिक्र किया।पीएम मोदी के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने इस साझेदारी को मजबूत बनाया और सींचा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों दलों की यह साझेदारी पंजाब के लोगों की पसंद बनेगी।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की। भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक के बाद दोनों दलों ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव साथ लड़ने और एनडीए को मजबूत करने का औपचारिक संकेत दिया।इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अकाली दल आज से एनडीए का हिस्सा भी बन रहा है। शाह ने गुरु पर्व के दिन पुराने सहयोगी की वापसी को खास अवसर बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से एनडीए के विस्तार पर बातचीत के दौरान अकाली दल की वापसी का मुद्दा उठा था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सुखबीर बादल को फोन कर कहा कि अब एनडीए पूरा हो गया है।भाजपा और अकाली दल पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं। हालांकि, 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून लाने के फैसले के विरोध में अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था। बाद में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन दोनों दलों ने 2022 का विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा। दोनों पार्टियों के चुनावी प्रदर्शन में भी पिछले कुछ वर्षों में गिरावट दर्ज की गई। विधानसभा चुनावों में उनकी सीटों की स्थिति इस प्रकार रही:-