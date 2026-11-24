समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खां अलग-अलग मामलों में अदालत से जमानत मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद से ही आजम लगातार अलग-अलग मंचों से कारावास में बिताए गए अपने दिनों का जिक्र कर रहे हैं। इस बीच आजम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूं तो यह आजम का वीडियो इंटरव्यू था, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने लिया था और यह उस दौर का है, जब आजम सितंबर 2025 में करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आए थे। हालांकि, इस वीडियो में उनके दिए कुछ बयानों को लेकर चर्चाएं जारी हैं।

एनकाउंटर पर आजम का जो बयान वायरल, वह था क्या? कपिल सिब्बल के सामने अपना दर्द बयां करते हुए आजम खां ने उस वक्त को याद किया जब रामपुर जेल से उनको सीतापुर जेल भेजा गया था। आजम के मुताबिक, पिछली बार जब उन्हें जेल भेजा गया था तो पत्नी व बेटे समेत तीनों को सीतापुर जेल भेजा था। लेकिन दूसरी बार रात 3.30 बजे परिवार को सोते से उठाया गया। सपा नेता ने अपनी बातचीत में कहा कि मेरे लिए अलग गाड़ी और अब्दुल्ला को दूसरी गाड़ी में बैठाया गया। जब उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, तो कहा गया कि यह रास्ते में या पहुंचकर ही पता चलेगा। आजम का कहना था कि उस वक्त जब परिवार के सदस्य अलग-अलग हुए तब उनको एनकाउंटर का डर था।



आजम खां के मुताबिक, उन्होंने जेल में सुन रखा था कि बाहर एनकाउंटर हो रहे हैं। जब दोनों को अलग गाड़ियों में ले जाया जाने लगा, तो उन्हें अनहोनी और एनकाउंटर का गहरा डर सताने लगा। उन्होंने बताया कि वह पूरी रात और अगला दिन बेहद सख्त गुजरा, और जब तक यह खबर नहीं मिल गई कि अब्दुल्ला दूसरी जेल में सही-सलामत जिंदा पहुंच गया है, तब तक उनकी जान सांसत में रही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं था कि हम मिल पाएंगे।