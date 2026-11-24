भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसी दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एलएंडटी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के गठबंधन को पांच पीएसएलवी मिशन सौंपे हैं। इन रॉकेटों को तैयार करने का काम शुरू हो गया है और पहले प्रक्षेपण का लक्ष्य अगले साल की पहली तिमाही रखा गया है। इसरो प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित पांचवें इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2026 के दौरान दी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पीएसएलवी-एन1 अगले साल लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके साथ ही देश के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि गगनयान की तैयारी अंतिम चरण में है और रॉकेट से जुड़े सभी जरूरी उपकरण तैयार हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डॉ. वी. नारायणन ने बताया कि गगनयान मिशन में देरी नहीं हुई है, बल्कि यह एक बेहद तकनीकी और जटिल अभियान है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि मिशन के लिए रॉकेट से जुड़े सभी जरूरी उपकरण तैयार हैं और फिलहाल ऑर्बिटल मॉड्यूल पर काम किया जा रहा है।

ऑर्बिटल मॉड्यूल वह हिस्सा है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहेंगे और अंतरिक्ष में मिशन से जुड़ी गतिविधियां करेंगे। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है।

इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है।

इस मिशन के लिए मानव को ले जाने योग्य रॉकेट, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्रू एस्केप सिस्टम और जीवन बनाए रखने वाली प्रणालियां विकसित की जा रही हैं।

यह मिशन सफल होने पर भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने अपने दम पर मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता हासिल की है।

भारत का लक्ष्य इस उपलब्धि के साथ दुनिया का चौथा मानव अंतरिक्ष उड़ान सक्षम देश बनना है।

इसरो प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने बताया कि एलएंडटी और एचएएल के गठबंधन को पांच पीएसएलवी मिशन दिए गए हैं। इन मिशनों के लिए रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं और पहले प्रक्षेपण का लक्ष्य अगले साल जनवरी से मार्च के बीच रखा गया है। यह फैसला भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। अब तक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने और रॉकेट तैयार करने में इसरो की प्रमुख भूमिका रही है, लेकिन सरकार के अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों के बाद निजी कंपनियों को भी इस काम में शामिल किया जा रहा है। एलएंडटी और एचएएल जैसी कंपनियां रॉकेट निर्माण में योगदान देंगी। इससे देश की बढ़ती लॉन्च जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसरो को उन्नत तकनीक, नए शोध और अधिक जटिल अंतरिक्ष अभियानों पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा।यह भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान बताया गया है। इसका निर्माण एलएंडटी और एचएएल के गठबंधन की भागीदारी से हो रहा है। इस पहल से रॉकेट निर्माण की क्षमता बढ़ाने और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को बड़े अवसर देने का रास्ता खुलेगा। भारत की योजना केवल सरकारी एजेंसियों के भरोसे अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने की नहीं है, बल्कि उद्योगों, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों को भी इस क्षेत्र से जोड़ने की है।



भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों की भूमिका क्यों बढ़ाई जा रही है?

इसरो प्रमुख ने पांचवें इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव को अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच बातचीत और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बताया। इस आयोजन में उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कंपनियों के प्रमुख, शिक्षाविद, स्टार्टअप संचालक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को संचार, नेविगेशन और पृथ्वी की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की जरूरत है। फिलहाल देश के पास केवल 56 अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं। इतनी बड़ी जरूरत को केवल सरकारी क्षेत्र के जरिए पूरा करना संभव नहीं है। इसी वजह से सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए हैं और निजी कंपनियों को आगे आने का अवसर दिया है।



भारत का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग कितना बढ़ा है?

इसरो प्रमुख ने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। भारत फिलहाल 64 देशों के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत दूसरे देशों से तकनीक हासिल करने की कोशिश करता था, लेकिन अब भारत खुद भी तकनीक देने वाला देश बन चुका है। नारायणन के मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में भारत की धरती से 34 देशों के 434 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं।

यह आंकड़ा भारत की बढ़ती प्रक्षेपण क्षमता और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में उसकी भूमिका को दिखाता है। पीएसएलवी के जरिए भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मिशनों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब निजी कंपनियों की भागीदारी से रॉकेट निर्माण, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष से जुड़ी सेवाओं का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारत को वैश्विक अंतरिक्ष कारोबार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।



भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के सामने अब कौन-सी बड़ी प्राथमिकताएं हैं?

इसरो प्रमुख के बयान से साफ है कि आने वाले समय में भारत का ध्यान केवल रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं रहेगा। देश को संचार, नेविगेशन और पृथ्वी की निगरानी के लिए अधिक उपग्रहों की जरूरत है। इसके साथ ही मानव अंतरिक्ष उड़ान, नई तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी प्राथमिकता में हैं। इस दिशा में सरकार और इसरो की ओर से किए जा रहे प्रयासों में निजी कंपनियों की भागीदारी अहम होगी।

रॉकेट निर्माण: एलएंडटी-एचएएल गठबंधन को पांच पीएसएलवी मिशन सौंपे गए हैं।

एलएंडटी-एचएएल गठबंधन को पांच पीएसएलवी मिशन सौंपे गए हैं। पहला प्रक्षेपण: अगले साल की पहली तिमाही में पहली उड़ान का लक्ष्य रखा गया है।

अगले साल की पहली तिमाही में पहली उड़ान का लक्ष्य रखा गया है। गगनयान: रॉकेट से जुड़े सभी जरूरी उपकरण तैयार हैं और ऑर्बिटल मॉड्यूल पर काम जारी है।

रॉकेट से जुड़े सभी जरूरी उपकरण तैयार हैं और ऑर्बिटल मॉड्यूल पर काम जारी है। अंतरिक्ष परिसंपत्तियां: संचार, नेविगेशन और पृथ्वी की निगरानी के लिए देश को और उपग्रहों की जरूरत है।

संचार, नेविगेशन और पृथ्वी की निगरानी के लिए देश को और उपग्रहों की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत 64 देशों के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहा है।

भारत 64 देशों के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहा है। विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण: पिछले 12 वर्षों में भारत से 34 देशों के 434 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं।



विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र की क्या भूमिका होगी?

डॉ. नारायणन ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके लिए सरकारी संस्थानों के साथ निजी कंपनियों, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों को भी आगे आना होगा। रॉकेट निर्माण से लेकर उपग्रह बनाने और अंतरिक्ष तकनीक के इस्तेमाल तक निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एलएंडटी और एचएएल को पांच पीएसएलवी मिशन सौंपना इसी बदलाव का हिस्सा है। दूसरी ओर, गगनयान की तैयारी अंतिम चरण में पहुंचना भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। हालांकि, इसके प्रक्षेपण की निश्चित तारीख का एलान नहीं किया गया है। इसरो प्रमुख ने कहा है कि ऑर्बिटल मॉड्यूल का काम पूरा होने और जरूरी तैयारियां पूरी होने के बाद इसे जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस तरह भारत एक तरफ निजी क्षेत्र के साथ रॉकेट निर्माण की क्षमता बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी आगे बढ़ा रहा है।