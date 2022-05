{"_id":"627ec654f7feb965bd72bf0a","slug":"pm-modi-lumbini-visit-on-16th-may-foreign-secretary-vinay-mohan-kwatra-said-pm-modi-and-sher-bahadur-deuba-will-have-very-extensive-talks","type":"story","status":"publish","title_hn":"नेपाल दौरा: विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा- लुंबिनी में मोदी-देउबा की बातचीत काफी व्यापक होगी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Sat, 14 May 2022 02:27 AM IST