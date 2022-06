PM Gujarat Visit: डबल इंजन की सरकार गुजरात का गौरव बढ़ा रही, नवसारी में 5 लाख लोगों के बीच बोले मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नवसारी में राज्य की 3050 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित विशेष गुजरात गौरव अभियान में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गुजरात के गौरव को बढ़ा रही है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi gets a traditional welcome by tribals in Gujarat's Chikhli. pic.twitter.com/Q1e9RJ6e4O