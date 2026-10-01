'पीढ़ियां बदलीं लेकिन आज भी भरोसा कायम': यूपीएससी के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने बताया- कैसे हों भर्तियां

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प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा, '100 साल की इस यात्रा में पीढ़ियां बदलीं, सरकारी जगहें, तकनीक और सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर आज भी भरोसा कायम है। ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं, आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।'यूपीएससी के 100 साल के उत्सव के दौरान एक स्मारकीय डाक टिकट भी जारी किया गया। पीएम मोदी ने कहा, 'जब मैं यहां गैलरी देख रहा था तो 1920 में नेताजी सुभाषचंद बोस भी इसी प्रक्रिया से गुजरे थे, उनकी सारी जानकारी यहां है। मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन संस्कृत का पेपर होता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा था।'पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया और कहा कि आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी बल्कि उनके सामने एक देश को चलाने की भी चुनौती थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, जिस स्किल ढांचे की जरूरत थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया।पीएम मोदी ने कहा, 'आज जिन युवाओं की भर्ती हो रही है, वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी होने वाले हैं। इसलिए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। एक - देश पहले और दूसरी- नागरिक पहले। यही दो कसौटियां हैं, जिन पर हर सलेक्शन को कसा जाना है।' उन्होंने कहा, हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा, जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हों। इसलिए जरूरी है कि भर्ती परीक्षा सिर्फ ये न परखे कि उम्मीदवार कितना जानता है, बल्कि वो यह भी दखे कि वे युवा सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं।'पीएम मोदी ने कहा हमने अतीत का वो दौर देखा है, जब माना जाता था कि सरकार ही माई-बाप है, लेकिन आज ये दौर है, जिसमें हमारा मंत्र है- नागरिक देवो भव:। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। आज 21वीं सदी का भारत, एक नई कार्य-संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें ऐसे प्रोफेशनल चाहिए, जो गरीब लोगों की दिक्कतों को समझें और देश की जरूरतों को समझें।पीएम मोदी ने फ्लायदुबई के विमान में हुई चाकूबाजी और विमान को हाईजैक करने की साजिश पर भी बात की। पीएम मोदी ने 180 लोगों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट स्मित मच्छार की तारीफ की और कहा उनके पराक्रम ने देश को गौरव से भर दिया है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि उन्होंने पायलट के माता-पिता और पत्नी से भी बात की है।