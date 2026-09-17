ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: 25 साल बाद भी दारा सिंह को राहत नहीं; सरकार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दारा सिंह, उर्फ रवींद्र कुमार पाल, की समयपूर्व रिहाई की याचिका ओडिशा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने खारिज कर दी है। ओडिशा सरकार ने बुधवार (17 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ को राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि दारा सिंह की सजा में छूट (रिमिशन) की मांग वाली याचिका को खारिज करने का आदेश 31 अगस्त को पारित किया गया था।

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