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EPFO New Rule: सरकार के नए नियम से कर्मचारियों को फायदा या नुकसान?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 17 Sep 2026 01:11 PM IST







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वेतन सीमा में बदलाव 12 साल बाद किया गया है। इससे कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को भविष्य निधि, पेंशन और संबंधित बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। बता दें कि ईपीएफओ की वेतन सीमा 2004 से 2014 तक नहीं बदली थी। ... और पढ़ें

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