Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Chennai: SIT files charge sheet in granite businessman Veeramani POCSO case, seven police officers accused

चेन्नई: ग्रेनाइट कारोबारी वीरमणि पॉक्सो केस में एसआईटी ने चार्जशीट फाइल की, सात पुलिस अधिकारी आरोपी क्यों?

Fri, 13 Nov 2026 08:27 AM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 13 Nov 2026 08:27 AM IST
सार

ग्रेनाइट कारोबारी वीरमणि के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने पहले मामले में 720 पेज की चार्जशीट मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल की है। वीरमणि के खिलाफ अब तक आठ मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें सात पॉक्सो एक्ट के तहत हैं।  

विज्ञापन
Chennai: SIT files charge sheet in granite businessman Veeramani POCSO case, seven police officers accused
'जेम' ग्रेनाइट बिजनेसमैन वीरमणि - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

'जेम' ग्रेनाइट बिजनेसमैन वीरमणि के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने उनके खिलाफ पहले मामले में 720 पेज की चार्जशीट फाइल कर दी है। इसके साथ ही, जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें सात पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इन पुलिस अधिकारियों पर मामले को ठीक से हैंडल न करने का आरोप है। 

विज्ञापन


जिन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें तत्कालीन चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर अरुण, तत्कालीन एडिशनल पुलिस कमिश्नर चेन्नई कन्नन और तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर याशमीन का नाम शामिल है।
विज्ञापन


सात अधिकारियों के खिलाफ एक अलग केस दर्ज
एसआईटी ने सात अधिकारियों के खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया है और बिजनेसमैन के खिलाफ शिकायतों को हैंडल करने में उनकी कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम से नाबालिगों के यौन शोषण के कई आरोपों से जुड़ी जांच में पुलिस की जवाबदेही के पहलू का पता चलता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


84 वर्षीय वीरमणि को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और पुझल सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस केस के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शांति नाम की एक महिला, उसके पति महेंद्र सिम्हन, असिस्टेंट गणेशन और मैनेजर शक्तिवेल शामिल हैं। अधिकारियों ने वीरमणि, शांति और उसके पति के खिलाफ गुंडा एक्ट भी लगाया है।

वीरमणि के खिलाफ अब तक आठ केस दर्ज
वीरमणि के खिलाफ अब तक आठ केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें पॉक्सो एक्ट के तहत सात केस शामिल हैं, जो आरोपों की जांच के बढ़ते दायरे को दिखाते हैं। एसआईटी ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट में पहले केस से जुड़ी चार्जशीट पेश की। 720 पेज का यह डॉक्यूमेंट बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई में एक अहम पड़ाव है, जबकि दूसरे केस की जांच जारी है।


जानकारी के मुताबिक, चार्जशीट में उन सात पुलिस अधिकारियों के नाम हैं, जिन पर आरोप है कि वीरमणि के खिलाफ केस को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। उनके खिलाफ बाद में केस दर्ज होने से उनके काम की अलग से जांच हो रही है। हालांकि, अधिकारियों से जुड़े आरोप मामले को उनके द्वारा हैंडल करने से जुड़े हैं; मौजूद डिटेल्स से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने कथित यौन अपराधों में हिस्सा लिया था। इस केस में अब दो अलग-अलग पहलू शामिल हैं: वीरमणि और दूसरों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप और इस मामले को संभालने वाले पुलिसवालों की कथित नाकामियां।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed